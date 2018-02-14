Экс-депутат Госдумы рассказал об экономической схеме поддержки Януковича из РФ

“В РФ у меня были разговоры с сотрудниками Администрации президента, членами правительства, которые тоже стали говорить о том, что произошли какие-то разговоры в российских органах власти... Больше всего, интересовала Украина как близкий сосед. Кроме того, в российских органах власти еще с 2014 года после Оранжевой революции, сохранялось ощущение, что в Украине может что-то произойти, что потом „аукнется“ в российских коридорах власти, и то, что Украина была приоритетным вопросом... С другой стороны в правительстве (российском — ред.) было поручено окружению вице-премьера Игоря Шувалова найти экономичный способ поддержать Януковича и его окружение, и тем самым склонить к тому, чтобы европейская ассоциация не была подписана, а Украина была в сфере российского влияния”, — рассказал И.Пономарев.

Он добавил, что в сентябре 2013 года была разработана схема предоставления финансовой помощи, потому что “Россия всегда оперировала с Украиной долговыми обязательствами или с помощью цены на газ”.

“Это была схема, связанная с украинским еврооблигациям — она ​​была построена на инсайдерской торговле акциями. То есть, Россия обязалась купить определенное количество украинских облигаций — первый транш был запланирован в размере 3 млрд евро. В целом объем финансирования должен был достичь 15 млрд. За покупку этих облигаций у украинских чиновников должен был появиться личный доход. Основным переговорщиком с украинской стороны был Александр Янукович, сын Президента, и эта информация была доступна сотрудникам АП Украины, тогда, я так понимаю, участвовали в этом процессе”, - резюмировал И.Пономарев.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела по госизмене В.Януковича.