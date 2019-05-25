Морський трибунал оприлюднив своє рішення у справі українських моряків

Оприлюднений документ з рішенням щодо застосування стосовно РФ тимчасових заходів у справі українських моряків нараховує 32 сторінки.

У ньому, зокрема, вказано, що трибунал "19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, що не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу - ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту".

Так, у пункті 121 йдеться: "Відповідно до пункту 1 статті 95 Регламенту кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь і інформацію про дотримання будь-яких запропонованих тимчасових заходів".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.