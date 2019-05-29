Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності – розвідка США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Американські агентства розвідки вважають, що Росія проводить випробування ядерної зброї низької потужності всупереч міжнародним домовленостям, заявив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", – сказав Ешлі.
За його словами, Росія не бажає підтверджувати, що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.
Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у столиці Австрії Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.
Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США розпочали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія, яка заперечує ці звинувачення, заявила, що також виходить з договору, який забороняв обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті чи балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.