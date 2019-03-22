Важливо створити нову ракетну програму України, через припинення дії ДРСМД - Президент

За його словами, в контексті припинення дії міжнародного Договору про ракети малої та середньої дальності, умови якого порушила Росія, “важливо чітко розуміти поточну ситуацію, яка склалася в Україні і в світі”.

“Україна суворо дотримувалася усіх зобов’язань і обмежень по Договору про ракети середньої і малої дальності, які Україна брала на себе”, — підкреслив Президент. “Ви пам’ятаєте, що Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю в світі ядерного арсеналу. Звичайно, що історія не терпить умовних нахилів, але, я думаю, що ніхто не сумнівається, що якщо б у нас зараз була ядерна зброя, ніхто б не наважився зараз напасти на Україну”, — заявив Петро Порошенко.

“Причина, за якою була припинена дія Договору про ракети — це була Росія, яка в порушення Договору почала випробування, спочатку таємно. А потім, коли пред’явили це, вимушена була визнати випробування нових ракет, яке було заборонено відповідно до Договору”, — сказав Президент та підкреслив, що це є офіційна позиція Сполучених Штатів Америки, яка була представлена світові з переконливими доказами.

“Україна, в даному випадку, не виходила з цього договору, але де-факто, якщо Договір припинено, Україна має використати ці можливості для того щоб збільшити свій оборонний потенціал”, — наголосив Президент, адже як він повідомив Україна володіє ракетними технологіями, відповідним виробництвом, науковим потенціалом. “І ми дуже швидко наростили і радіус дії наших ракет, збільшивши його, і точність наших ракет, покращивши її”, — додав він.

Нагадуємо, Президент заявив, що після виборів “відновлять переговори у Нормандському форматі”.