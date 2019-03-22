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Важно создать новую ракетную программу Украины, из-за прекращения действия ДРСМД - Президент

Киев • УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов отметил важность создания новой украинской ракетной программы, передает УНН.

Важно создать новую ракетную программу Украины, из-за прекращения действия ДРСМД - Президент

По его словам, в контексте прекращения действия международного Договора о ракетах малой и средней дальности, условия которого нарушила Россия, “важно четко понимать текущую ситуацию, которая сложилась в Украине и в мире”.

“Украина строго придерживалась всех обязательств и ограничений по Договору о ракетах средней и малой дальности, которые Украина брала на себя”, — подчеркнул Президент. “Вы помните, что Украина добровольно отказалась от третьего по мощности в мире ядерного арсенала. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но, я думаю, что никто не сомневается, что если бы у нас сейчас было ядерное оружие, никто бы не решился сейчас напасть на Украину”, — заявил Петр Порошенко.

“Причина, по которой было приостановлено действие Договора о ракетах — это была Россия, которая в нарушение Договора начала испытания, сначала тайно. А потом, когда предъявили это, вынуждена была признать испытания новых ракет, которое было запрещено в соответствии с Договором”, — сказал Президент и подчеркнул, что это официальная позиция Соединенных Штатов Америки, которая была представлена миру с убедительными доказательствами.

“Украина, в данном случае, не выходила из этого договора, но де-факто, если Договор прекращен, Украина должна использовать эти возможности для того чтобы увеличить свой оборонный потенциал”, — подчеркнул Президент, ведь как он сообщил Украина обладает ракетными технологиями, соответствующим производством, научным потенциалом. “И мы очень быстро нарастили и радиус действия наших ракет, увеличив его, и точность наших ракет, улучшив ее”, — добавил он.

Напоминаем, Президент заявил, что после выборов “возобновят переговоры в Нормандском формате”.

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