Президент заявив, що після виборів "відновлять переговори у Нормандському форматі"

“І Путін не йде на це зараз лише тому, що дуже сподівається, що йому вдасться підірвати Україну зсередини. Ми не дамо йому для цього жодного шансу. І одразу ж після президентських виборів, політико-дипломатичним шляхом ми поставимо питання в ООН щодо миротворчого контингенту, ми негайно в Нормандському форматі відновимо переговори і імплементуємо безпековий компонент”, — наголосив Президент та додав, лише після імплементації безпекового компоненту буде втілена політична частина домовленості щодо Донбасу.

Глава держави додав, що питання завершення війни і досягнення миру в Україні залежить від припинення агресивних дій Росії. “Ключ від миру знаходиться не в Києві, бо це не наші війська знаходяться на російській території. Ключ від миру знаходиться не у Брюсселі і не у Вашингтоні. Ключ від миру знаходиться у Кремлі”, — сказав Глава держави.

Як повідомляв УНН, Порошенко розповів, коли скасують військовий збір.