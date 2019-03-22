Президент заявил, что после выборов "возобновят переговоры в Нормандском формате"

“И Путин не идет на это сейчас только потому, что очень надеется, что ему удастся подорвать Украину изнутри. Мы не дадим ему для этого ни единого шанса. И сразу же после президентских выборов, политико-дипломатическим путем мы поставим вопрос в ООН о миротворческом контингенте, мы немедленно в Нормандском формате восстановим переговоры и имплементируем компонент безопасности”, — подчеркнул Президент и добавил, только после имплементации безопасности компонента будет воплощена политическая часть соглашения по Донбассу.

Глава государства добавил, что вопрос завершения войны и достижения мира в Украине зависит от прекращения агрессивных действий России. “Ключ от мира находится не в Киеве, потому что это не наши войска находятся на российской территории. Ключ от мира находится не в Брюсселе и не в Вашингтоне. Ключ от мира находится в Кремле”, — сказал Глава государства.

Как сообщал УНН, Порошенко рассказал, когда отменят военный сбор.