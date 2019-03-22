Президент заявил, что после выборов "возобновят переговоры в Нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Петр Порошенко убежден, что сразу после выборов будут активизированы переговоры для урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.
“И Путин не идет на это сейчас только потому, что очень надеется, что ему удастся подорвать Украину изнутри. Мы не дадим ему для этого ни единого шанса. И сразу же после президентских выборов, политико-дипломатическим путем мы поставим вопрос в ООН о миротворческом контингенте, мы немедленно в Нормандском формате восстановим переговоры и имплементируем компонент безопасности”, — подчеркнул Президент и добавил, только после имплементации безопасности компонента будет воплощена политическая часть соглашения по Донбассу.
Глава государства добавил, что вопрос завершения войны и достижения мира в Украине зависит от прекращения агрессивных действий России. “Ключ от мира находится не в Киеве, потому что это не наши войска находятся на российской территории. Ключ от мира находится не в Брюсселе и не в Вашингтоне. Ключ от мира находится в Кремле”, — сказал Глава государства.
Как сообщал УНН, Порошенко рассказал, когда отменят военный сбор.