Порошенко розповів, коли скасують військовий збір
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Військовий збір в Україні буде скасовано наступного дня після закінчення війни. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко в в ефірі каналу “Україна”, передає УНН.
Так, за словами Глави держави, поки в Україні йде війна, на скасування військового збору, який стягується із заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, що виплачуються платнику в зв’язку з трудовими відносинами, а також при виграші у лотерею, розраховувати не варто: “Збір буде скасовано наступного дня після закінчення війни”.
Відповідаючи на запитання щодо терміну завершення війни Президент заявив: “Я більше не допущу помилки, яка була зроблена у 2014 році. Моя відповідь чітка: ключ від миру — знаходиться в Кремлі. Наше завдання — мобілізувати світову коаліцію, яку ми створили на підтримку України. Росія зараз платить надзвичайно високу ціну, і вона буде лише збільшуватись. І Путін має абсолютно сильну мотивацію, щоб припинити війну, забрати свої війська та відновити український контроль над ділянкою кордону”.
Раніше Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ.