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Порошенко рассказал, когда отменят военный сбор

Киев • УНН

 • 15926 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Военный сбор в Украине будет отменено на следующий день после окончания войны. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в в эфире канала "Украина", передает УНН.

Порошенко рассказал, когда отменят военный сбор

Так, по словам главы государства, пока в Украине идет война, на отмену военного сбора, взимаемого с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, выплачиваемых налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею, рассчитывать не стоит: “Сбор будет отменено на следующий день после окончания войны”.

Отвечая на вопрос о сроке завершения войны Президент заявил: “Я больше не допущу ошибку, которая была сделана в 2014 году. Мой ответ четкий: ключ от мира — находится в Кремле. Наша задача — мобилизовать мировую коалицию, которую мы создали в поддержку Украины. Россия сейчас платит очень высокую цену, и она будет только увеличиваться. И Путин имеет совершенно сильную мотивацию, чтобы прекратить войну, отвести свои войска и восстановить украинский контроль над участком границы”.

Ранее Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ.

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