Порошенко рассказал, когда отменят военный сбор

Так, по словам главы государства, пока в Украине идет война, на отмену военного сбора, взимаемого с заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат и вознаграждений, выплачиваемых налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями, а также при выигрыше в лотерею, рассчитывать не стоит: “Сбор будет отменено на следующий день после окончания войны”.

Отвечая на вопрос о сроке завершения войны Президент заявил: “Я больше не допущу ошибку, которая была сделана в 2014 году. Мой ответ четкий: ключ от мира — находится в Кремле. Наша задача — мобилизовать мировую коалицию, которую мы создали в поддержку Украины. Россия сейчас платит очень высокую цену, и она будет только увеличиваться. И Путин имеет совершенно сильную мотивацию, чтобы прекратить войну, отвести свои войска и восстановить украинский контроль над участком границы”.

Ранее Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ.