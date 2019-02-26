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Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ

Порошенко заявив про реальну загрозу повномасштабної агресії з боку РФ

Київ • УНН

 • 18229 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Загроза повномасштабної війни з боку РФ не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань країни-агресора. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН. 

"Загроза повномасштабної війни не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань противника. Приготування ведуться поблизу кордону України, в Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму. На Західному стратегічному напрямку ворог продовжує формувати Об’єднане стратегічне командування “Захід” у складі двох загальновійськових армій, танкової армії, армійського корпусу, армії військово-повітряних сил і ППО... На Південно-західному стратегічному напрямку Восьма загальновійськова армія здійснює безпосереднє управління двома армійськими корпусами РФ, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей... Триває безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону. У Криму РФ створила потужне об’єднання військ, яке включає наземний, повітряний і морський компоненти, загальною чисельністю понад 30 тисяч військових. Формуються та розгортаються ракетні частини, оснащені “Іскандерами", - зазначив він.

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Крім того Президент додав, що апетити Росії не обмежуються лише Україною.

Як повідомляв УНН, 25 лютого російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.

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