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Нацвідбір на "Євробачення-2019" став частиною гібридної війни Росії проти України - віце-прем'єр

Нацвідбір на "Євробачення-2019" став частиною гібридної війни Росії проти України - віце-прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національний відбір на “Євробачення-2019”, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Національний відбір на “Євробачення-2019”, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України", - написав він.

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За словами Кириленка, аби ситуація не зайшла у глухий кут, "підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на “Євробачення-2019”.

Нагадаємо, у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

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Як повідомляв УНН, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.

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