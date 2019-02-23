Україна сьогодні обере представника на Євробачення-2019

У фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

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У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

Як повідомляв УНН, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.