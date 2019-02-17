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Євробачення-2019: нацвідбір оголосив результати другого півфіналу

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV пройшли у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію конкурсу.

Результати голосування від глядачів та членів журі у другому півфіналі нацвідбору:

Найбільшу сумарну кількість балів отримали гурти Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA.

П'ять виконавців виступили у другому півфіналі нацвідбору: KiRA MAZUR, Ivan NAVI, LAUD, KHAYAT і Braii.

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Отже, гурти Freedom jazz, ANNA MARIA і KAZKA разом зі співачкою MARUV і гуртами Brunettes Shoot Blondes та YUKO потрапили до фінального етапу нацвідбору, який відбудеться 23 лютого.

За правилами конкурсу, до фіналу пройдуть лише шість виконавців – по три учасники з кожного півфіналу.

Крім виступів українських музикантів, під час нацвідбору виступив чеський гурт Lake Malawi, що раніше переміг у нацвідборі своєї країни.

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У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

Як повідомляв УНН, ізраїльська корпорація телерадіомовлення, яка відповідальна за організацію і проведення Євробачення-2019 у Тель-Авіві, представила ескіз сценічного майданчика пісенного конкурсу.

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