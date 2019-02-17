Евровидение-2019: нацотбор объявил результаты второго полуфинала
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV прошли в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию конкурса.
Результаты голосования от зрителей и членов жюри во втором полуфинале национального отбора:
Наибольшую суммарное количество баллов получили группы Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA.
Пять исполнителей выступили во втором полуфинале национального отбора: KiRA MAZUR, Ivan NAVI, LAUD, KHAYAT и Braii.
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Итак, группы Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA вместе с певицей MARUV и группами Brunettes Shoot Blondes и YUKO попали в финальный этап национального отбора, который состоится 23 февраля.
По правилам конкурса, в финал пройдут только шесть исполнителей - по три участника из каждого полуфинала.
Кроме выступлений украинских музыкантов, во время нацотбора выступил чешская группа Lake Malawi, что ранее победил в нацотборе своей страны.
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В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
Как сообщал УНН, израильская корпорация телерадиовещания, которая ответственна за организацию и проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве, представила эскиз сценической площадки песенного конкурса.