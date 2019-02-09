Євробачення 2019: нацвідбір України оголосив результати першого півфіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від України пройшов 9 лютого. За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройшли троє учасників: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну веб-сторінку українського Євробачення-2019.
У суботу, 9 лютого, у прямому ефірі українських телеканалів глядачі побачили виступи 8 учасників, готових представити Україну на Євробаченні-2019. Зокрема, були представлені яскраві виступи наступних учасників:
- The Hypnotunez – пісня Hey,
- LETAY – пісня "Мила моя",
- VERA KEKELIA – пісня WOW,
- ЦеШо – пісня Hate,
- YUKO – пісня GALYNA GULIALA,
- Maruv – пісня Siren Song,
- Brunettes Shoot Blondes – пісня Houston,
- BAHROMA – пісня "Назавжди-Навсегда".
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За результами глядацького голосування та голосуванням журі учасники Національного відбору Євробачення-2019 в Україні отримали такі бали:
Результати голосування журі:
The Hypnotunez – 1,
LETAY – 2,
VERA KEKELIA – 4,
ЦеШо – 5,
YUKO – 8,
MARUV – 6,
Brunettes Shoot Blondes – 7,
BAHROMA – 3.
Результати голосування глядачів:
The Hypnotunez – 1,
LETAY – 3,
VERA KEKELIA – 2,
ЦеШо – 6,
YUKO – 5,
MARUV – 8,
Brunettes Shoot Blondes – 7,
BAHROMA – 4.
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Цього року в кожному півфіналі бере участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів, до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.
Членами журі Національного відбору-2019 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).
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