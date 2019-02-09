Євробачення 2019: нацвідбір України оголосив результати першого півфіналу

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 від України пройшов 9 лютого. За результатами балів від суддів та глядачів до фіналу Нацвідбору пройшли троє учасників: MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну веб-сторінку українського Євробачення-2019.