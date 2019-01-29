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“Євробачення-2019”: Лісабон передав Тель-Авіву ключі від пісенного конкурсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Мер міста Тель-Авіва (Ізраїль) Рон Хульдаі отримав від свого колеги з Лісабона символічні ключі від пісенного конкурсу “Євробачення”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Також у понеділок, 28 січня, у Тель-Авіві відбулося жеребкування щодо порядку виступів 42 країн-конкурсантів міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019”.

Учасник, який цього року представлятиме Україну, виступить у першому півфіналі, 14 травня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Презентовано логотип Євробачення-2019

Нагадаємо, стали відомі імена 16 півфіналістів нацвідбору на Євробачення-2019.

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