“Євробачення-2019”: Лісабон передав Тель-Авіву ключі від пісенного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Мер міста Тель-Авіва (Ізраїль) Рон Хульдаі отримав від свого колеги з Лісабона символічні ключі від пісенного конкурсу “Євробачення”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Також у понеділок, 28 січня, у Тель-Авіві відбулося жеребкування щодо порядку виступів 42 країн-конкурсантів міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019”.
Учасник, який цього року представлятиме Україну, виступить у першому півфіналі, 14 травня 2019 року.
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Нагадаємо, стали відомі імена 16 півфіналістів нацвідбору на Євробачення-2019.
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