"Евровидение-2019": Лиссабон передал Тель-Авиву ключи от песенного конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Мэр города Тель-Авива (Израиль) Рон Хульдаи получил от своего коллеги из Лиссабона символические ключи от песенного конкурса "Евровидение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Также в понедельник, 28 января, в Тель-Авиве состоялась жеребьевка по порядку выступлений 42 стран-конкурсантов международного песенного конкурса "Евровидение-2019".
Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале, 14 мая 2019 года.
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Напомним, стали известны имена 16 полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019.
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