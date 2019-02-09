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Евровидение 2019: нацотбор Украины объявил результаты первого полуфинала

Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Первый полуфинал отбора на Евровидение 2019 от Украины прошел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей к финалу Нацотбора прошли трое участников: MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страничку украинского Евровидение-2019.

В субботу, 9 февраля, в прямом эфире украинских телеканалов зрители увидели выступления 8 участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019. В частности, были представлены яркие выступления следующих участников:

- The Hypnotunez - песня Hey,

- LETAY - песнь "Милая моя",

- VERA KEKELIA - песня WOW,

- ЦеШо - песня Hate,

- YUKO - песня GALYNA GULIALA,

- Maruv - песня Siren Song,

- Brunettes Shoot Blondes - песня Houston,

- BAHROMA - песня "Навсегда-Навсегда".

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По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидение-2019 в Украине получили следующие баллы:

Результаты голосования жюри:

The Hypnotunez - 1,

LETAY - 2,

VERA KEKELIA - 4,

ЦеШо - 5,

YUKO - 8,

MARUV - 6,

Brunettes Shoot Blondes - +7,

BAHROMA - 3.

Результаты голосования зрителей:

The Hypnotunez - 1,

LETAY - 3,

VERA KEKELIA - 2,

ЦеШо - 6,

YUKO - 5,

MARUV - 8,

Brunettes Shoot Blondes - 7,

BAHROMA - 4.

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В этом году в каждом полуфинале участвует по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей, в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.

Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Как сообщал УНН, израильская корпорация телерадиовещания, которая ответственна за организацию и проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве, представила эскиз сценической площадки песенного конкурса.

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