Евровидение 2019: нацотбор Украины объявил результаты первого полуфинала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Первый полуфинал отбора на Евровидение 2019 от Украины прошел 9 февраля. По результатам баллов от судей и зрителей к финалу Нацотбора прошли трое участников: MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страничку украинского Евровидение-2019.
В субботу, 9 февраля, в прямом эфире украинских телеканалов зрители увидели выступления 8 участников, готовых представить Украину на Евровидении-2019. В частности, были представлены яркие выступления следующих участников:
- The Hypnotunez - песня Hey,
- LETAY - песнь "Милая моя",
- VERA KEKELIA - песня WOW,
- ЦеШо - песня Hate,
- YUKO - песня GALYNA GULIALA,
- Maruv - песня Siren Song,
- Brunettes Shoot Blondes - песня Houston,
- BAHROMA - песня "Навсегда-Навсегда".
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По результатам зрительского голосования и голосования жюри участники Национального отбора Евровидение-2019 в Украине получили следующие баллы:
Результаты голосования жюри:
The Hypnotunez - 1,
LETAY - 2,
VERA KEKELIA - 4,
ЦеШо - 5,
YUKO - 8,
MARUV - 6,
Brunettes Shoot Blondes - +7,
BAHROMA - 3.
Результаты голосования зрителей:
The Hypnotunez - 1,
LETAY - 3,
VERA KEKELIA - 2,
ЦеШо - 6,
YUKO - 5,
MARUV - 8,
Brunettes Shoot Blondes - 7,
BAHROMA - 4.
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В этом году в каждом полуфинале участвует по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей, в финал Нацотбора пройдут по трое участников из каждого полуфинала.
Членами жюри Национального отбора-2019 стали: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).
Как сообщал УНН, израильская корпорация телерадиовещания, которая ответственна за организацию и проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве, представила эскиз сценической площадки песенного конкурса.