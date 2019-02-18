Віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ

"Якщо на "Євробачення" від України поїдуть ті, хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація!" - зазначив Кириленко у Twitter.

Додамо, під час виступів на нацвідборі з деякими учасниками обговорювали їхні виступи у Росії.

Нагадаємо, у другому півфіналі нацвідбору Євробачення-2019, який минув 16 лютого, у фінал пройшли Freedom Jazz, KAZKA та ANNA MARIA. Тижнем раніше, 9 лютого, фіналістами нацвідбору стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO.

Уже цієї суботи, 23 лютого, з-поміж шести фіналістів буде визначено ім’я виконавця, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

Якщо на"Євробачення"від України поїдуть ті,хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі,то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення,що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі,а агресія,анексія і окупація!