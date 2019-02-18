Вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ

"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!" - отметил Кириленко в Twitter.

Добавим, во время выступлений на нацотборе с некоторыми участниками обсуждали их выступления в России.

Напомним, во втором полуфинале национального отбора Евровидения-2019, который прошел 16 февраля, в финал прошли Freedom Jazz, KAZKA и ANNA MARIA. Неделей ранее, 9 февраля, финалистами национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Уже в эту субботу, 23 февраля, среди шести финалистов будет определено имя исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве.

Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!