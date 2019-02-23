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Відбір на Євробачення-2019: фіналісти та їх пісні

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні Україна вирішить, хто буде представляти країну на Євробаченні-2019 в Ізраїлі, передає УНН.

У фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

Відкриватиме фінал - колектив Freedom jazz із піснею Cupidon.

Під другим номером виступить гурт YUKO із піснею Galyna Guliala.

Третьою виступати на сцені Національного відбору буде MARUV із піснею Siren song.

Під номером чотири співатимуть Brunettes Shoot Blondes із піснею Houston.

П’ятим у фіналі Національного відбору буде гурт KAZKA із піснею Apart.

Завершить конкурсні виступи дует ANNA MARIA із піснею My Road.

Нагадаємо, віце-прем'єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.

Як повідомляв УНН, Джамала сьогодні у фіналі Національного відбору на Євробачення вперше виконає нову пісню Solo наживо.

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