Джамала у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 представить новий сингл

“Я дуже рада, що зможу представити свою нову пісню Solo саме у фіналі Національного відбору на Євробачення! Це буде не тільки телевізійна прем’єра, але і перше виконання цієї пісні наживо”, — написала Джамала.

Джамала зазначила, що у неї з’явилася чудова традиція презентувати нові пісні у фіналі відбору, адже минулого року вона також вперше співала пісню “Крила” на конкурсі.

Співачка також розповіла трохи про роботу над новим синглом.

Як зазначено на її сторінці, пісня написана трьома американськими сонграйтерами, на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, чиї роботи неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в Top 5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

“Працювати над цією піснею було неймовірно цікаво. Я не перестаю радіти тому, як нові технології сьогодні дозволяють писати музику з людиною, який знаходиться на іншому кінці Землі! Це був дуже цікавий досвід. Думаю, нова пісня сподобається моїм шанувальникам і в Україні, і в інших країнах”, — написала Джамала.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2019.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр проти відправки на Євробачення від України гастролерів по РФ.