Отбор на Евровидение-2019: финалисты и их песни
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня Украина решит, кто будет представлять страну на Евровидении-2019 в Израиле, передает УНН.
В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.
В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
Откроет финал - коллектив Freedom jazz с песней Cupidon.
Под вторым номером выступит группа YUKO с песней Galyna Guliala.
Третьей выступать на сцене Национального отбора будет MARUV с песней Siren song.
Под номером четыре петь будет Brunettes Shoot Blondes с песней Houston.
Пятым в финале Национального отбора будет группа KAZKA с песней Apart.
Завершит конкурсные выступления дуэт ANNA MARIA с песней My Road.
Напомним, вице-премьер против отправки на Евровидение от Украины гастролеров по РФ.
Как сообщал УНН, Джамала сегодня в финале Национального отбора на Евровидение впервые исполнит новую песню Solo вживую.