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ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. 25 лютого російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики двічі обстріляли позиції наших захисників:
“з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське;
з мінометів калібру 120 мм — поблизу села Водяне”.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог здійснив п’ять прицільних обстрілів:
“з гранатометів різних систем — у районі населеного пункту Луганське;
з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — поблизу селища міського типу Новотошківське;
зі стрілецької зброї — у районі населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 25 лютого двох бойовиків знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

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