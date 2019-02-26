Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16652 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119672 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122544 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124298 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154550 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Порошенко заявил о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 18229 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Угроза полномасштабной войны со стороны РФ не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений страны-агрессора. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Угроза полномасштабной войны не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовление ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма. На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО ... На Юго-западном стратегическом направлении Восьмую общевойсковую армию, которая осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ... Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 000 военных. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацотбор на "Евровидение-2019" стал частью гибридной войны России против Украины - вице-премьер

Кроме того, Президент добавил, что аппетиты России не ограничиваются только Украиной.

Как сообщал УНН, 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.

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