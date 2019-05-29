Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности - разведка США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям, заявил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - сказал Эшли.
По его словам, Россия не желает подтверждать, что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
Постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.
Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия, отрицает эти обвинения, заявила, что также следует договору, запрещающий обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.