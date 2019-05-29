Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности - разведка США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 27996 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 49108 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 66456 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80966 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111088 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144579 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности - разведка США

Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности - разведка США

Киев  •  УНН

 • 8779 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям, заявил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - сказал Эшли.

По его словам, Россия не желает подтверждать, что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия, отрицает эти обвинения, заявила, что также следует договору, запрещающий обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

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