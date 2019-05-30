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Тема Украины остается актуальной в отношениях США и РФ - Волкер

Тема Украины остается актуальной в отношениях США и РФ - Волкер

Киев  •  УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Вопрос Украины, который, также, включает в себя необходимость освобождения российской стороной украинских кораблей и моряков, все еще остается на повестке дня отношений США и РФ. Он будет обсуждаться на запланированной в следующем месяце встречи Трампа и Путина. Об этом заявил в среду спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция велась на Yotube-канале Carnegie Live, передает УНН.

“Как все помнят, в декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и заключила моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным”, — отметил спецпредставитель США.

С тех пор, по словам Волкера, в США не прекращают настаивать на освобождении моряков.

Волкер также напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины.

“Действия РФ никоим образом не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков, но они до сих пор делают это”, — констатировал спецпредставитель США.

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Как отметил Волкер, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые необходимо обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуацию в Венесуэле, Сирии, Северной Кореи, дипломатическое противостояние, боевые действия на Востоке Украины и аннексия Крыма.

Поэтому, по словам американского дипломата, было бы хорошо, если бы президенты США и России, Трамп и Путин, могли встретиться и обсудить эти темы, чтобы “определиться, есть ли возможность немного охладить ситуацию, найти пути, где можно действовать конструктивно”.

В то же время, Волкер подчеркнул, что “это не говорит о том, что мы не думаем о вопросах Украины. Мы должны пытаться решить все разногласия между двумя крупными странами (РФ и США — ред)”.

Как сообщал УНН, экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался, что администрация США сделала недостаточно для поддержки его кандидатуры на президентских выборах.

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