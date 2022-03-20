Зеленский к властям Израиля: "Сколько нам еще просить о помощи?"

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"Мы в разных государствах и абсолютно в разных условиях, но угроза одна и у вас и у нас - тотальное уничтожение народа, государства, культуры и даже имени Украины с Израилем. (...) 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП). Партия, которая унесла миллионы жизней, уничтожила целые страны, пыталась убить народы. Через 102 года так же 24 февраля был отдан преступный приказ о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторжение, которое унесло уже тысячи жизней, миллионы людей оставили без дома", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что вторжение россии в Украину не просто военная операция, как это преподносят в москве - это масштабная и подлая война направлена на уничтожение украинского народа.

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"Уничтожение наших детей, наших городов, культуры и всего, что делает украинцев украинцами. Именно поэтому я имею право на эту параллель и на это сравнение нашей истории и вашей истории. Нашей войны за свое выживание, и Второй мировой войны. Послушайте, что говорит кремель. Там даже звучат такие термины, которые звучали тогда. И это трагедия. Когда нацистская партия шла по Европе и хотела уничтожить все, уничтожить всех, хотела покорить народы и оставить от нас и от вас ничего, даже имени и следа.

Они называли - это окончательным решением еврейского вопроса. Но услышьте, что звучит сейчас в москве, услышьте как там говорят снова те слова: окончательное решение, но уже по отношению к нам, к украинскому вопросу. Это прозвучало открыто, это трагедия. Еще раз говорю - это прозвучало на совещании в москве. Без войны против нас они не смогли бы обеспечить окончательное решение якобы для своей безопасности, так же как это говорил 80 лет назад", - отметил Зеленский.

Зеленский обратил внимание народа Израиля на ракеты России, ударившие по Бабьему Яру.

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"Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьем Яру, ты знаешь, что это за земля. Там похоронены более 100 тыс. жертв Холокоста, там древнее киевское кладбище, там еврейское кладбище. Народ Израиля, в первый же день этой войны российские снаряды ударили по нашему городу Умань - по городу, который посещают десятки тысяч израильтян каждый год для паломничества на могилу цадика Нахмана. Что останется от всех таких городов после этой страшной войны?" - сказал Зеленский.

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Зеленский напомнил лидерам Израиля, что он имеет современную и эффективную систему противоракетной обороны, которой восхищается весь мир. Он призвал подумать над тем, пригодится интересам Израиля игнорирование российско-украинской войны или молчаливое содействие агрессору.

"Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам о помощи. К вам обращаемся за помощью, даже об элементарных визах. Что это - безразличие, расчет или желание посредничества между двумя сторонами? Предупрежу лишь об одном: равнодушие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, но добром и злом. Вы точно можете помочь защитить нашу жизнь, жизнь украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие, или почему Израиль не ввел мощные санкции против россии, почему не давит на российский бизнес, но ответ все равно выбирать вам и вам с этой ответственностью жить, народ Израиля.

Украинцы сделали свой выбор. 80 лет назад спасали евреев, и потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь у вас есть такой выбор", - сказал Зеленский.