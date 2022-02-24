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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У центр Умані влучив снаряд, загинув цивільний

У центр Умані влучив снаряд, загинув цивільний

Київ • УНН

 • 370722 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Внаслідок влучання снаряду у центральну частину міста Умань загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро перебувають в лікарні. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, пише УНН.

Цитата

"Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні", - написав Скічко.

Деталі

За словами Скічка, в Уманському районі оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть на автобуси.

Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.

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