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15 марта, 19:03 • 99185 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128129 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115742 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109945 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100717 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97206 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84829 просмотра

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В центр Умани попал снаряд, погиб гражданский

В центр Умани попал снаряд, погиб гражданский

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате попадания снаряда в центральную часть города Умань погиб один гражданский человек, еще пятеро находятся в больнице. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, пишет УНН.

Цитата

"Умань: в центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - написал Скичко.

Детали

По словам Скичко, в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсишок.

Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.

Контактный центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.

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