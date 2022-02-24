В центр Умани попал снаряд, погиб гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате попадания снаряда в центральную часть города Умань погиб один гражданский человек, еще пятеро находятся в больнице. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, пишет УНН.
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"Умань: в центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице", - написал Скичко.
Детали
По словам Скичко, в Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсишок.
Массовые пункты сбора для тех, кто без машин: на выезде из Умани на автодороге Стрый - Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 до круга, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА.
Контактный центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.
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