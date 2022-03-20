Зеленський до влади Ізраїлю: "Скільки нам ще просити про допомогу?"

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"Ми в різних державах і абсолютно в різних умовах, але загроза одна і у вас й у нас – тотальне знищення народу, держави, культури й навіть імені України з Ізраїлем. (…) 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична німецька робітнича партія (НСДАП). Партія, яка забрала мільйони життів, знищила цілі країни, намагалася вбити народи. Через 102 роки так само 24 лютого був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишили без дому",- розповів Зеленський.

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Президент наголосив, що вторгнення росії в Україну не просто військова операція, як це подають в москві – це масштабна та підла війна направлена на знищення українського народу.

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"Знищення наших дітей, наших міст, культури й усього, що робить українців українцями. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої історії й вашої історії. Нашої війни за своє виживання, і Другої світової війни. Послухайте, що каже кремель. Там навіть звучать такі терміни, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нациська партія йшла Європою і хотіла знищити все, знищити всіх, хотіла підкорити народи, і залишити від нас й від вас нічого, навіть імені і сліду.

Вони називали – це остаточним рішенням єврейського питання. Але почуйте, що звучить зараз в москві, почуйте як там кажуть знову ті слова: остаточне рішення, але вже по відношенню до нас, до українського питання. Це прозвучало відкрито, це трагедія. Ще раз говорю - це прозвучало на нараді в москві. Без війни проти нас вони не змогли б забезпечити остаточне рішення нібито для своєї безпеки, так само як це говорив 80 років тому", - зазначив Зеленський.

Зеленський звернув увагу народу Ізраїлю на ракети росії, які вдарили по Бабиному Яру.

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"Народе Ізраїлю, ти бачив як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру, ти знаєш, що це за земля. Там поховані більше 100 тис. жертв голокосту, там давнє Київське кладовище, там єврейське кладовище. Народе Ізраїлю, у перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань – по місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких міст після цієї страшної війни?" - сказав Зеленський.

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Зеленський нагадав лідерам Ізраїлю, що він має сучасну й ефективну систему протиракетної оборони, якою захоплюється увесь світ. Він закликав поміркувати над тим, чи стане в нагоді інтересам Ізраїлю ігнорування російсько-української війни або мовчазне сприяння агресору.

"Але чи можете ви пояснити, чому ми досі звертаємося до всього світу, до багатьох країн про допомогу. До вас звертаємося по допомогу, навіть про елементарні візи. Що це – байдужіть, розрахунок чи бажання посередництва між двома сторонами? Попереджу лише про одне: байдужість вбиває, розрахунки часто помилкові, а посередництво може бути між державами, але добром і злом. Ви точно можете допомогти захистити наше життя, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам і вам із цією відповідальністю жити, народе Ізраїлю.

Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, й тому серед нас є праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер у вас є такий вибір", - сказав Зеленський.