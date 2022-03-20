З початку війни в Україні загинуло 115 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала росія в Україні, вже загинуло 115 дітей та понад 140 поранено.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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«115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ місті Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.
«Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, 19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків місті Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.
В ОГП повідомляють, що через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами рф об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.
Наголошується, що ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях
Доповнення
Від початку війни у Києві загинули 228 людей, з них 4 дитини.