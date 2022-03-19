Від початку війни у Києві загинули 228 людей, з них 4 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Військова адміністрація Києва у своєму Telegram повідомила про кількість зруйнованих будівель, інфраструктури та людей, які загинули та постраждали за час війни в столиці. Про це інформує УНН.
Деталі
Загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили:
- 36 житлових будинків
- 5 приватних садиб
- 6 шкіл
- 4 дитячі садочки
- у 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна
Від рук загарбників загинуло 228 людей, з них 4 дитини, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.
Цитата
"Серед хороших новин. Київ продовжує жити. Повертаються до роботи підприємства малого та середнього бізнесу. У деяких спокійних районах столиці запрацювали кавʼярні", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Поліція Київської області повідомила у Facebook про обстріли із "градів" по Нових Петрівцях.