Окупанти із "градів" обстріляли Нові Петрівці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Поліція Київської області повідомила у Facebook про обстріли із "градів" по Нових Петрівцях. Про це інформує УНН.
Цитата
"Сьогодні, 19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.
Нагадаємо
Київщина: окупанти вночі скинули чотири снаряди на селища Бучанського району.