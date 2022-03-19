Окупанти із "градів" обстріляли Нові Петрівці

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"Сьогодні, 19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу.

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