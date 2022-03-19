Оккупанты из "Градов" обстреляли Новые Петровцы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Киевской области сообщила в Facebook об обстрелах из "градов" по Новых Петровцах. Об этом информирует УНН.
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"Сегодня, 19 марта, боевики обстреляли из "Градов" Новые Петровцы. В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. Сейчас пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела.
Напомним
Киевщина: оккупанты ночью сбросили четыре снаряда на поселки Бучанского района.