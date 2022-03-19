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19:03 • 54990 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108419 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106952 просмотра

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15 марта, 13:08 • 102064 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты из "Градов" обстреляли Новые Петровцы

Оккупанты из "Градов" обстреляли Новые Петровцы

Киев • УНН

 • 168298 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Полиция Киевской области сообщила в Facebook об обстрелах из "градов" по Новых Петровцах. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Сегодня, 19 марта, боевики обстреляли из "Градов" Новые Петровцы. В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. Сейчас пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела.

Напомним

Киевщина: оккупанты ночью сбросили четыре снаряда на поселки Бучанского района.

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