Київщина: окупанти вночі скинули чотири снаряди на селища Бучанського району
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти минулої ночі завдали авіаудару по селищам Бучанського району. Зокрема, ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки, пише УНН з посиланням на МВС України.
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У результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень.
Раніше, 18 березня, близько 21-ї години, російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади.
У результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено цивільні будівлі.
Поліцейські Київщини фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак.
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Російські окупанти 18 березня завдали мінометного удару по Макарову Київської області. У результаті загинули сім мирних жителів, ще п'ятеро поранені.