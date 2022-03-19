Київщина: окупанти вночі скинули чотири снаряди на селища Бучанського району

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У результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень.

Раніше, 18 березня, близько 21-ї години, російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади.

У результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено цивільні будівлі.

Поліцейські Київщини фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак.

Додамо

Російські окупанти 18 березня завдали мінометного удару по Макарову Київської області. У результаті загинули сім мирних жителів, ще п'ятеро поранені.