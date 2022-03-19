Киевщина: оккупанты ночью сбросили четыре снаряда на поселки Бучанского района
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Русские оккупанты минувшей ночью нанесли авиаудар по поселкам Бучанского района. В частности, враг сбросил четыре снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
В результате погибших и раненых нет, постройки получили повреждения.
Ранее, 18 марта, около 21 часа, российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской общины.
В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены гражданские здания.
Полицейские Киевщины фиксируют последствия авиаударов и помогают жителям преодолеть последствия вражеских атак.
Добавим
Русские оккупанты 18 марта нанесли минометный удар по Макарову Киевской области. В результате погибли семь мирных жителей, еще пятеро ранены.