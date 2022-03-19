Киевщина: оккупанты ночью сбросили четыре снаряда на поселки Бучанского района

Детали

В результате погибших и раненых нет, постройки получили повреждения.

Ранее, 18 марта, около 21 часа, российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской общины.

В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены гражданские здания.

Полицейские Киевщины фиксируют последствия авиаударов и помогают жителям преодолеть последствия вражеских атак.

Добавим

Русские оккупанты 18 марта нанесли минометный удар по Макарову Киевской области. В результате погибли семь мирных жителей, еще пятеро ранены.