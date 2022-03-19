Окупанти обстріляли з артилерії Макарів: загинули сім мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти 18 березня завдали мінометного удару по Макарову Київської області. У результаті загинули сім мирних жителів, ще п'ятеро поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook поліції Київської області.
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“18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.
Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям.
Доповнення
18 березня окупанти обстріляли Подільський район Києва. Внаслідок авіаудару одна людина загинула, ще 19 постраждали. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей.