Окупанти обстріляли з артилерії Макарів: загинули сім мирних жителів

Цитата

“18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям.

Доповнення

18 березня окупанти обстріляли Подільський район Києва. Внаслідок авіаудару одна людина загинула, ще 19 постраждали. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей.



