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Окупанти обстріляли з артилерії Макарів: загинули сім мирних жителів

Окупанти обстріляли з артилерії Макарів: загинули сім мирних жителів

Київ • УНН

 • 108578 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти 18 березня завдали мінометного удару по Макарову Київської області. У результаті загинули сім мирних жителів, ще п'ятеро поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Цитата

“18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліцейські Бучанського району працюють на місцях обстрілів, документують наслідки і допомагають постраждалим від авіаудару жителям.

Доповнення

18 березня окупанти обстріляли Подільський район Києва. Внаслідок авіаудару одна людина загинула, ще 19 постраждали. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей.

Українські Національні Новини

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