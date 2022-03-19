Оккупанты обстреляли из артиллерии Макаров: погибли семь мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты 18 марта нанесли минометный удар по Макарову Киевской области. В результате погибли семь мирных жителей, еще пятеро ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
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“18 марта оккупанты осуществили обстрелы из тяжелой артиллерии населенных пунктов Бучанского района. В результате вражеских обстрелов Макарова погибло семеро мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице”, - говорится в сообщении.
Детали
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное здание и другие помещения.
Полицейские Бучанского района работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.
Дополнение
18 марта оккупанты обстреляли Подольский район Киева. В результате авиаудара один человек погиб, еще 19 пострадали. В частности, среди пострадавших четверо детей.