Обстріл Подільського району у Києві: кількість поранених зросла до 19, серед них четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Одна людина загинула, ще 19 постраждали внаслідок обстрілу окупантами Подільського району Києва. Зокрема, серед постраждалих четверо дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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“Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей”, - ідеться в повідомленні.
Деталі
Окрім цього, пошкоджено 6 житлових будинків, дитсадок та школу. На місці працюють рятувальники та медики.
Додамо
За даними ДСНС, врятувати вдалося 12 осіб, евакуювали — 98 людей.