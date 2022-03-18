Удар по житловому будинку у Подільському районі Києва: є жертва та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок потрапляння залишків збитої російської ракети загорівся житловий будинок у Подільському районі Києва, загинула одна людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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"18 березня о 8:04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці", — ідеться у повідомленні.
На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежники встановили, що сталося загоряння з 1 по 3 поверхи.
О 09:14 пожежу ліквідували.
На місці було задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 47 рятувальників.
За попередніми даними, врятували 12 осіб, евакуювали— 98. Одна людина загинула, четверо — дістали травми.
Нагадаємо
Раніше у КМДА повідомили, що російські окупанти обстріляли житловий квартал у столичному Подільському районі.