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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55136 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 112422 перегляди

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Черговий удар ворога по Києву: окупанти обстріляли житловий квартал на Подолі

Черговий удар ворога по Києву: окупанти обстріляли житловий квартал на Подолі

Київ • УНН

 • 160285 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житловий кварталі у столичному Подільському районі, повідомили у КМДА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", - повідомили у КМДА.

Деталі

На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.

Доповнення

Під ранок ворог завдав ударів також по Львову та на Миколаївщині.

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