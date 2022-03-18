Черговий удар ворога по Києву: окупанти обстріляли житловий квартал на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житловий кварталі у столичному Подільському районі, повідомили у КМДА у Telegram, пише УНН.
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"Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі", - повідомили у КМДА.
Деталі
На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.
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Під ранок ворог завдав ударів також по Львову та на Миколаївщині.