Очередной удар врага по Киеву: оккупанты обстреляли жилой квартал на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли жилой квартале в столичном Подольском районе, сообщили в КГГА в Telegram, пишет УНН.
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"Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - сообщили в КГГА.
Детали
На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.
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Под утро враг нанес удары также по Львову и в Николаевской области.