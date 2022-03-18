Очередной удар врага по Киеву: оккупанты обстреляли жилой квартал на Подоле

Цитата

"Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе", - сообщили в КГГА.

Детали

На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

Дополнение

Под утро враг нанес удары также по Львову и в Николаевской области.