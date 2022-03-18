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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Львові та Миколаївщині пролунали вибухи - радник голови МВС

У Львові та Миколаївщині пролунали вибухи - радник голови МВС

Київ • УНН

 • 173624 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Радник голови МВС Вадим Денисенко у ефірі телемарафону повідомив, що у Львові та Миколаївській області було чутні вибухи. Про це інформує УНН.

Цитата

"Пролунали вибухи у Львові та окраєні Львова. Уточнюємо, що це було. Зараз туди будуть виїжджати дснсники, зараз там будуть працювати відповідні структури", - про це повідомив Вадим Денисенко.

"І вже потім конкретно можна буде говорити, що сталося, про руйнування, про жертви. Наразі інформації жодної немає", - додав радник голови МВС.

Також повідомляється про вибухи на Миколаївщині.

"Також ж інформація про вибух в Миколаївській області, за неперевіреною поки що інформацією, це було влучання в один із потягів... Бачимо велизі загорання, бачимо стовби диму", - повідомив Вадим Денисенко.

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