Во Львове и Николаевской области прогремели взрывы - советник главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона сообщил, что во Львове и Николаевской области были слышны взрывы. Об этом информирует УНН.
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"Прозвучали взрывы во Львове и окраенах Львова. Уточняем, что это было. Сейчас туда будут выезжать дснсники, сейчас там будут работать соответствующие структуры", - сообщил Вадим Денисенко.
"И уже потом конкретно можно будет говорить, что произошло, о разрушениях, о жертвах. Пока информации никакой нет", - добавил советник главы МВД.
Также сообщается о взрывах Николаевской области.
"Также информация о взрыве в Николаевской области, по непроверенной пока информации, это было попадание в одно из поездов... Видим огромные возгорания, видим столбы дыма", - сообщил Вадим Денисенко.