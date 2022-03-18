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Во Львове и Николаевской области прогремели взрывы - советник главы МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона сообщил, что во Львове и Николаевской области были слышны взрывы. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Прозвучали взрывы во Львове и окраенах Львова. Уточняем, что это было. Сейчас туда будут выезжать дснсники, сейчас там будут работать соответствующие структуры", - сообщил Вадим Денисенко.

"И уже потом конкретно можно будет говорить, что произошло, о разрушениях, о жертвах. Пока информации никакой нет", - добавил советник главы МВД.

Также сообщается о взрывах Николаевской области.

"Также информация о взрыве в Николаевской области, по непроверенной пока информации, это было попадание в одно из поездов... Видим огромные возгорания, видим столбы дыма", - сообщил Вадим Денисенко.

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