Во Львове и Николаевской области прогремели взрывы - советник главы МВД

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"Прозвучали взрывы во Львове и окраенах Львова. Уточняем, что это было. Сейчас туда будут выезжать дснсники, сейчас там будут работать соответствующие структуры", - сообщил Вадим Денисенко.

"И уже потом конкретно можно будет говорить, что произошло, о разрушениях, о жертвах. Пока информации никакой нет", - добавил советник главы МВД.

Также сообщается о взрывах Николаевской области.

"Также информация о взрыве в Николаевской области, по непроверенной пока информации, это было попадание в одно из поездов... Видим огромные возгорания, видим столбы дыма", - сообщил Вадим Денисенко.