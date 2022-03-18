Удар по жилому дому в Подольском районе Киева: есть жертва и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В результате попадания остатков сбитой российской ракеты загорелся жилой дом в Подольском районе Киева, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"18 марта в 8:04 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме, что в Подольском районе столицы", — говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа.
В 09:14 пожар был ликвидирован.
На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 47 спасателей.
По предварительной информации, спасли 12 человек, эвакуировали — 98. Один человек погиб, четверо — получили травмы.
Напомним
Ранее в КГГА сообщили, что российские оккупанты обстреляли жилой квартале в столичном Подольском районе.