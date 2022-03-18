Удар по жилому дому в Подольском районе Киева: есть жертва и раненые

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В результате попадания остатков сбитой российской ракеты загорелся жилой дом в Подольском районе Киева, погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"18 марта в 8:04 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме, что в Подольском районе столицы", — говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа.

В 09:14 пожар был ликвидирован.

На месте задействовано 8 единиц пожарной техники и 47 спасателей.

По предварительной информации, спасли 12 человек, эвакуировали — 98. Один человек погиб, четверо — получили травмы.

Напомним

Ранее в КГГА сообщили, что российские оккупанты обстреляли жилой квартале в столичном Подольском районе.

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