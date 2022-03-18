Обстрел Подольского района в Киеве: количество раненых возросло до 19, среди них четверо детей

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“Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей”, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, повреждены 6 жилых домов, детсад и школа. На месте работают спасатели и медики.

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По данным ГСЧС, спасти удалось 12 человек, эвакуировали — 98.



