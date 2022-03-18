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19:03 • 54493 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Обстрел Подольского района в Киеве: количество раненых возросло до 19, среди них четверо детей

Киев • УНН

 • 150226 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Один человек погиб, еще 19 пострадали в результате обстрела оккупантами Подольского района Киева. В частности, среди пострадавших четверо детей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата

“Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей”, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, повреждены 6 жилых домов, детсад и школа. На месте работают спасатели и медики.

Добавим

По данным ГСЧС, спасти удалось 12 человек, эвакуировали — 98.

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