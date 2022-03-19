С начала войны в Киеве погибли 228 человек, из них 4 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Военная администрация Киева в своем Telegram сообщила о количестве разрушенных зданий, инфраструктуры и людей, погибших и пострадавших за время войны в столице. Об этом информирует УНН.
Детали
В Киеве с начала вторжения российские войска повредили:
- 36 жилых домов
- 5 частных усадеб
- 6 школ
- 4 детские садики
- в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна
От рук захватчиков погибло 228 человек, из них 4 ребенка, 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей.
Цитата
"Среди хороших новостей. Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни", - говорится в сообщении.
Добавим
Полиция Киевской области сообщила в Facebook об обстрелах из "градов" по Новых Петровцах.