С начала войны в Киеве погибли 228 человек, из них 4 ребенка

Детали

В Киеве с начала вторжения российские войска повредили:



- 36 жилых домов

- 5 частных усадеб

- 6 школ

- 4 детские садики

- в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна

От рук захватчиков погибло 228 человек, из них 4 ребенка, 912 человек получили ранения, в том числе 16 детей.

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"Среди хороших новостей. Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни", - говорится в сообщении.

Добавим

Полиция Киевской области сообщила в Facebook об обстрелах из "градов" по Новых Петровцах.