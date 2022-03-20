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С начала войны в Украине погибло 115 детей

С начала войны в Украине погибло 115 детей

Киев • УНН

 • 207765 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала войны, которую начала россия в Украине уже погибло 115 детей и более 140 поранено. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"115 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Более 140 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой -29, Черниговской - 30, Николаевский - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях",- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 19 марта 2022 года вследствие обстрела военными РФ в городе Рубежное на Луганщине разрушен жилой дом. Из-под его завалов спасатели достали двоих детей. Им делали сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасли, но тщетно. Дети не выжили.

"Под завалами нашли еще одного ребенка с матерью. К сожалению, медики констатировали смерть женщины, а ребенка удалось спасти. Ее состояние стабильное и удовлетворительное", — отмечается в сообщении.

Кроме того, 19 марта 2022 года в результате обстрела жилых домов в городе Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.
В ОГП сообщают, что из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждены 489 учреждений образования. 69 из них разрушены полностью.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях

Дополнение

От начала войны в Киеве погибли 228 человек, из них 4 ребенка.

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