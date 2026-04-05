Зеленский заявил о готовности помочь разблокировать Ормузский пролив, но есть нюанс
Киев • УНН
Украина готова делиться опытом разблокирования морских путей после успехов в Черном море. Запросов о помощи в Ормузском проливе пока не поступало.
Украина имеет опыт разблокирования морских путей после действий России в Черном море и готова делиться им с партнерами, однако никаких запросов относительно участия в разблокировании Ормузского пролива не поступало. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, передает УНН.
Подробности
По его словам, Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда Россия блокировала продовольственный коридор в Черном море, используя различные виды вооружения.
Они применяли не только корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители. Мы уничтожили часть их флота и заставили отойти от коридора
Президент добавил, что впоследствии Украине удалось обеспечить безопасное движение гражданских судов, в частности благодаря использованию морских дронов.
Мы организовали конвои для гражданских судов и сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает
Зеленский подчеркнул, что Украина готова передавать этот опыт другим странам.
Мы можем поделиться этим опытом, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом - партнеры лишь интересуются нашим подходом
