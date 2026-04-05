Зеленский заявил о готовности помочь разблокировать Ормузский пролив, но есть нюанс

Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
За сутки Россия потеряла 1180 военных и более 2400 дронов - ГенштабPhoto5 апреля, 03:37 • 20468 просмотра
Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФPhotoVideo5 апреля, 04:11 • 15894 просмотра
Пропавший американский пилот после сбития F-15E в Иране спасен спецназом коммандос – Axios5 апреля, 04:16 • 12122 просмотра
Компания Planet Labs на неопределенный срок скроет спутниковые снимки войны в Иране5 апреля, 04:40 • 12970 просмотра
Южная Корея попросила страны Персидского залива гарантировать поставки энергоносителей и безопасность судов5 апреля, 05:02 • 21169 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 34387 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 63169 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 81795 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 62885 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 64699 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 27319 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 30486 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 42789 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 57394 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 53491 просмотра
Зеленский заявил о готовности помочь разблокировать Ормузский пролив, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 2774 просмотра

Украина готова делиться опытом разблокирования морских путей после успехов в Черном море. Запросов о помощи в Ормузском проливе пока не поступало.

Зеленский заявил о готовности помочь разблокировать Ормузский пролив, но есть нюанс
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина имеет опыт разблокирования морских путей после действий России в Черном море и готова делиться им с партнерами, однако никаких запросов относительно участия в разблокировании Ормузского пролива не поступало. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, передает УНН.

Подробности

По его словам, Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда Россия блокировала продовольственный коридор в Черном море, используя различные виды вооружения.

Они применяли не только корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители. Мы уничтожили часть их флота и заставили отойти от коридора

- отметил Зеленский.

Президент добавил, что впоследствии Украине удалось обеспечить безопасное движение гражданских судов, в частности благодаря использованию морских дронов.

Мы организовали конвои для гражданских судов и сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает

 - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова передавать этот опыт другим странам.

Мы можем поделиться этим опытом, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом - партнеры лишь интересуются нашим подходом

- добавил президент.

россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский05.04.26, 12:37 • 2986 просмотров

